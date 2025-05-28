В лесу Тольятти высажено саженцев на территории 15 гектаров
В Тольятти продолжается работа по восстановлению леса. Силами МБУ «Зеленстрой» уже высажено 15 га саженцев, сообщил в своем Telegram-канале глава города Илья Сухих.
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
Глава Тольятти особо отметил, что также в этом году впервые выделили средства в размере 1,8 млн руб. на озеленение города.
«Сейчас проходят торги по отбору подрядчика. Зоны предварительно определены — территории, где в прошлом году была вырубка сухостоя»,— заявил господин Сухих.