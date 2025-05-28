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В лесу Тольятти высажено саженцев на территории 15 гектаров

В Тольятти продолжается работа по восстановлению леса. Силами МБУ «Зеленстрой» уже высажено 15 га саженцев, сообщил в своем Telegram-канале глава города Илья Сухих.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Глава Тольятти особо отметил, что также в этом году впервые выделили средства в размере 1,8 млн руб. на озеленение города.

«Сейчас проходят торги по отбору подрядчика. Зоны предварительно определены — территории, где в прошлом году была вырубка сухостоя»,— заявил господин Сухих.

Алексей Алексеев

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