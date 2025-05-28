Томский суд взыскал с бывших чиновников более 10 млн рублей

Суд удовлетворил иск прокуратуры Томской области о взыскании с бывших чиновников более 10 млн руб. в пользу регионального бюджета. Об этом рассказали в надзорном ведомстве.

Иск был заявлен к бывшему управделами администрации региона, экс-начальнику регионального департамента финансово-ресурсного обеспечения, а также бывшему директору столовой обладминистрации. Основанием послужил вступивший в законную силу приговор в отношении экс-чиновников. В зависимости от роли и степени участия они были признаны виновными в растрате бюджетных средств на оплату досуговых мероприятий и оказанных должностным лицам администрации и членам их семей медицинских услуг за рубежом.

Илья Николаев