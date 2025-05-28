В Ростовской области прогнозируют недобор урожая озимой пшеницы

Озимая пшеница на Дону и на севере Кубани пострадала от почвенной засухи. На полях с прошлогодним урожаем в шесть тонн с га ожидают собрать не более 15 ц с га. Такие прогнозы дает региональный ФГБУ ГЦАС «Ростовский».

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«Картина по региону очень пестрая. Наиболее критическая ситуация по запасам влаги в течение весны наблюдалась в Приазовской и Центральной зоне, особенно в Азовском, Родионово-Несветайском, Куйбышевском, Семикаракорском, Багаевском районах»,— отметила глава агрохимической службы Ростовской области, директор ФГБУ ГЦАС «Ростовский» Ольга Назаренко.

По словам госпожи Назаренко, в начале мая на территории Ростовской области наблюдались локальные осадки, которые улучшили состояние озимых лишь на части полей. К примеру, в Белой Калитве в первой декаде мая складывались предпосылки для объявления почвенной засухи — запасы влаги в верхнем слое почвы (0-20 см) составляли менее 10 мм. Однако после выпадения осадков Гидрометеорологическая служба зафиксировала увеличение содержания влаги до 11 мм, что превысило критический порог для официального признания засухи.

ФГБУ ГЦАС «Ростовский» планирует провести подсчёт биологической урожайности озимой пшеницы в различных районах области в конце мая — начале июня 2025 года. Тем не менее, специалисты уже сейчас констатируют, что на значительной части полей ожидается недобор урожая, вызванный комплексом неблагоприятных факторов, приводятся в сообщении слова Ольги Назаренко.

Валентина Любашенко