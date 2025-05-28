Хирург-педофил приговорен во Франции к 20 годам тюрьмы

Жоэль Ле Скуарнек, фигурант самого страшного дела о педофилии в истории Франции, приговорен к 20 годам тюремного заключения. А после отбытия заключения он должен будет провести еще 15 лет в социально-медицинском центре под наблюдением и под стражей. Ранее суд признал его виновным в изнасилованиях и сексуальных домогательствах в отношении 299 человек, по большей части несовершеннолетних.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Stephane Mahe / Reuters Фото: Stephane Mahe / Reuters

Ле Скуарнек — бывший хирург, работавший в нескольких клиниках на западе Франции. Сейчас ему 74 года. В 2020 году он был признан виновным в изнасиловании четырех несовершеннолетних, в том числе двух племянниц, и приговорен к 15 годам тюрьмы. В ходе того судебного процесса полиция обнаружила личные дневники Ле Скуарнека, в которых были указаны имена всех его жертв. В общей сложности следователи насчитали 349 имен. Средний возраст жертв — 11 лет. Самому младшему был 1 год, самой старшей — 70 лет. При этом пострадавших может быть куда больше. А в судебном процессе принимали участие не все, чьи имена оказались в списках маньяка: некоторых суд отсеял из-за истечения срока давности.

В своем обращении к суду бывший хирург заявил, что «не просит никакого снисхождения», осознавая свою вину и последствия своих поступков. При этом адвокаты Ле Скуарнека перед вынесением вердикта выразили надежду, что оно «будет означать не только лишение свободы или содержание под стражей, но и исправление и реинтеграцию, надежду стать лучше» для дважды осужденного насильника и педофила.

Подробнее о деле — в материале «"Я педофил. И я так этому рад"».

Кирилл Сарханянц