«Я педофил. И я так этому рад»

В суде французского города Ван с конца февраля идет рассмотрение дела Жоэля Ле Скуарнека. Речь идет о 25 годах домогательств, изнасилований и актов педофилии, с упоением зафиксированных самим преступником на 1655 страницах так называемого интимного дневника. С одной стороны, не дело, а мечта следствия: обвинению не придется даже ничего доказывать: подсудимый сам во всем признается. С другой — не дело, а ночной кошмар — для жертв, коллег, знакомых и родственников Ле Скуарнека.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ZZIIGG / Reuters Фото: ZZIIGG / Reuters

«Выкуривая как-то утреннюю сигарету, я задумался о том, какой же я извращенец. Я одновременно эксгибиционист, вуайерист, садист, мазохист, копрофил, фетишист, педофил. И я так этому рад» — такую запись Жоэль Ле Скуарнек оставил в своем интимном дневнике 10 апреля 2004 года. О существовании дневника тогда не знал, конечно, никто, кроме его автора. Как и о наклонностях уважаемого врача, хирурга и консультанта в десятке лечебных заведений на западе Франции Жоэля Ле Скуарнека. Пока его имя не попалось на глаза агентам Федерального бюро расследований США.

В 2004 году агенты ФБР вели дело о международной преступной группировке, распространявшей детскую порнографию в интернете. В рамках расследования выяснилось, что банковская карта Ле Скуарнека была использована для доступа к сайту с нелегальным контентом. Декабрьским утром в доме хирурга раздался телефонный звонок — его вызывали в отделение жандармерии на допрос. Перепуганный, Жоэль тем не менее собрался с мыслями и надежно спрятал все, что могло его выдать: коллекцию детского порно, книги о сексуальных отклонениях, свой личный дневник. И отправился давать показания.

В участке Жоэль Ле Скуарнек признался в хранении детской порнографии. Нет, конечно, не в тысячах фотографий и видеороликов. Он рассказал, что скачал несколько видео и фото с того самого сайта, записал их на компакт-диск, а потом куда-то его выбросил. Дело было очень давно, и где этот диск сейчас, он не имеет ни малейшего представления.

Жандармы поверили ему на слово. Тем более что во время обыска ничего незаконного в доме хирурга полиция не нашла. На следующий день Жоэль Ле Скуарнек отправился на работу как ни в чем не бывало. И изнасиловал своего очередного несовершеннолетнего пациента, пока тот был под наркозом. К тому моменту в послужном списке врача были уже многие десятки жертв.

За хранение детской порнографии его позднее все же наказали — четыре месяца условно. Ведь это был единичный эпизод, минутная слабость, безусловная глупость, как же стыдно. Еще жандармы рассказали о деталях расследования работодателям Ле Скуарнека, но те, ввиду нехватки хирургов и проблем с набором персонала, не стали отстранять его от работы.

Нищее детство

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший хирург Жоэль Ле Скуарнек прибыл на суд в Ване уже в качестве заключенного. В 2020 году он был признан виновным в изнасиловании четырех несовершеннолетних, в том числе двух племянниц, и приговорен к 15 годам тюрьмы

Фото: Stephane Mahe / Reuters Бывший хирург Жоэль Ле Скуарнек прибыл на суд в Ване уже в качестве заключенного. В 2020 году он был признан виновным в изнасиловании четырех несовершеннолетних, в том числе двух племянниц, и приговорен к 15 годам тюрьмы

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Игрушек у родителей не допросишься, да и что толку: захотели бы — не купили. Денег едва хватает на еду. Достало. «Пап, а кем надо работать, чтобы зарабатывать?». От вопроса десятилетнего Жоэля отец несколько опешил: «Хирургом, наверно».

Последовали бесконечные часы и дни в библиотеке за самостоятельным изучением биологии. Все больше книг — все меньше друзей. Учеба, учеба, учеба. И диплом врача Университета Нанта в 1981 году. Еще пара лет на специализацию по висцеральной хирургии и хирургии органов пищеварения. И наконец начало врачебной практики в одной из престижных клиник департамента Эндр и Луара.

Еще во время учебы в Нанте Ле Скуарнек познакомился со своей будущей женой Мари-Франс. В 1983 году, когда он стал зарабатывать, они поженились. Их жизненный уклад кардинально отличался от быта его родителей и от его детских воспоминаний. На смену нищете пришли светские вечеринки, особняк, отдых за границей.

Но деньги не принесли им счастья. Скоро супруги поняли, что на самом деле их объединяла только медицина. Да и статусы у них были слишком уж разными: он хирург, а она помощница медсестры. И к чему продолжать этот неблагодарный труд, когда муж зарабатывает на все необходимое? Она и бросила. А он зарывался в работу все глубже.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Больница в Жонзаке, где работал Ле Скуарнек. За свою карьеру он сменил пять основных рабочих мест. На каждом из них он насиловал пациентов

Фото: Stephane Mahe / Reuters Больница в Жонзаке, где работал Ле Скуарнек. За свою карьеру он сменил пять основных рабочих мест. На каждом из них он насиловал пациентов

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Брак разваливался. Но развестись во Франции — проблема едва ли не большая, чем найти себе достойного партнера на годы. Они практически не общались, но продолжали жить вместе. А тут — маленькая племянница. «Она часто приходила ко мне, садилась на колени,— вспоминает Ле Скуарнек.— Может быть, я видел в ней дочурку, которую всегда хотел иметь. У нее были длинные волосы, и да, она меня соблазняла. Неосознанно, конечно».

Посиделки с любимой племянницей. Она у него на коленях. Объятия. Поцелуй. Что-то совершенно запретное — «все произошло естественным образом».

Это был 1985 год. За ним последовали 1989-й, 1990-й, 1991-й, 1992-й, 1994-й и далее, вплоть до 2014-го. В те годы Жоэль точно совершал преступления. Об этом уже можно говорить с уверенностью благодаря тому самому интимному дневнику, где он фиксировал даты нападений и имена всех своих жертв.

Остановить монстра смогла лишь шестилетняя девочка. И только в 2017 году. Хотя арестовать его должны были гораздо раньше.

«Катастрофа. ОНА ЗНАЕТ»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В основе уголовного дела — записи самого хирурга на 1655 страницах, где указаны имена и фамилии каждой жертвы, а также даты совершения преступления. Во многих случаях педофил также описывал воспоминания самого процесса изнасилования

Фото: Stephane Mahe, Reuters В основе уголовного дела — записи самого хирурга на 1655 страницах, где указаны имена и фамилии каждой жертвы, а также даты совершения преступления. Во многих случаях педофил также описывал воспоминания самого процесса изнасилования

Фото: Stephane Mahe, Reuters

Эта запись появилась в дневнике Ле Скуарнека в 1996 году. Его жена стала замечать «странные взгляды», которыми он одаривал соседскую дочь. «Тебя что, маленькие девочки привлекают?» — спросила Мари-Франс. «Нет». Продолжительное молчание, за которым, впрочем, ничего не последовало.

Затем о домогательствах со стороны «дядюшки Жоэля» своей матери рассказала вторая дочь его сестры. После семейного ужина сестра напросилась проводить Жоэля до вокзала. По дороге рассказала ему, что ей поведала дочь. Дальше… Он признался, плакал, умолял его простить. Она так и поступила.

В 2017 году Ле Скуарнек решается подойти к шестилетней дочери соседей. Прямо около их дома, у забора. В тот же вечер она рассказывает родителям, как «мужчина с копной седых волос» подошел к ней, обнажился и стал дотрагиваться до нее в интимных местах.

Соседи оказались не столь добродушны, как жена и сестра Жоэля, и тут же обратились в полицию. 2 мая 2017 года Жоэль Ле Скуарнек наконец был арестован. У него начались обыски. Те, которые некоторые офицеры жандармерии предпочли бы никогда не проводить,— настолько шокирующими и омерзительными оказались их находки.

На его компьютере сотрудники правоохранительных органов обнаружили более 300 тыс. фото- и видеоматериалов с детской порнографией, иногда жестокого содержания. Под половицами были спрятаны секс-игрушки и детские куклы: какие-то маленькие, какие-то — размером с ребенка. И последних в его доме было порядка 70. Нетрудно догадаться, что он с ними делал. Там же, в доме, были порнографические журналы. Множество видеозаписей, где он мастурбирует на камеру,— и тут уже вся палитра его сексуальных отклонений. А еще целый сборник его рассказов на темы зоофилии, педофилии и инцеста.

Расследование дела Ле Скуарнека заняло почти три года. Помимо домогательств к шестилетней соседке всплыли и другие эпизоды: изнасилование обеих малолетних племянниц (в 1989 и 1999 годах) и одной несовершеннолетней пациентки в 1993-м.

3 декабря 2020 года суд приговорил Жоэля Ле Скуарнека к 15 годам лишения свободы. Но точкой в деле хирурга-маньяка этот приговор не стал. Еще летом следователь жандармерии, которая вела дело, настояла на проведении повторного обыска дома Ле Скуарнека, несмотря на то что улик против него в рамках уголовного дела уже было предостаточно. Но только тогда офицеры и обнаружили интимный дневник, который пролил свет на весь масштаб злодеяний хирурга. И послужил основанием для нового уголовного дела.

Дневник обвинений

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Судебные слушания в рамках процесса над Жоэлем Ле Скуарнеком продлятся, как ожидается, около четырех месяцев. Ему предъявлены обвинения в изнасилованиях 299 жертв, большая часть из которых на момент совершения преступления были несовершеннолетними

Фото: Stephane Mahe, Reuters Судебные слушания в рамках процесса над Жоэлем Ле Скуарнеком продлятся, как ожидается, около четырех месяцев. Ему предъявлены обвинения в изнасилованиях 299 жертв, большая часть из которых на момент совершения преступления были несовершеннолетними

Фото: Stephane Mahe, Reuters

Вести хронику своих преступных похождений Ле Скуарнек, судя по всему, начал в 1990 году. Сначала от руки. Затем, когда у него появился компьютер,— в электронном виде. Хотя сам он этого и не признает: «Я не помню, чтобы начал вести то, что вы сейчас называете интимным дневником, в каком-то другом виде, кроме как электронном. И не помню, с какой даты начал вести записи». Возможно, сказано это было, чтобы в голову следователям не пришла идея возобновить обыски в его доме и обнаружить недостающие записи за 1993 год.

На самом деле этот дневник — 3 тыс. текстовых документов, хранившихся на 15 носителях.

В дневнике было все: имена, фамилии, даты рождения и даты совершения акта насилия, даже домашние адреса жертв. Находясь уже на скамье подсудимых, Жоэль Ле Скуарнек клянется, что никогда не собирался навещать их после совершенного. Адрес лишь необходимая деталь, якорь для его памяти, помогающий при повторном прочтении архива с точностью определить, о ком идет речь в очередной записи. В конце концов, когда в твоем списке более 300 имен, запомнить всех невозможно.

Следователи насчитали 349 жертв. Их средний возраст — 11 лет. Самому младшему был 1 год, самой старшей — 70 лет. При этом пострадавших может быть куда больше. А в судебном процессе принимают участие не все, чьи имена оказались в списках маньяка: некоторых суд отсеял из-за истечения срока давности.

Сам Ле Скуарнек со временем словно устал от обязанности, которую сам на себя возложил. На первых порах его записи были чуть ли не любовными письмами к жертвам. Они неизменно начинались с вежливого обращения: «Дорогая маленькая Вирджиния», «Милая маленькая Сандрин», «Дорогая маленькая Орели», «Дорогая малышка Сабрина», «Гийом, милый маленький мальчик», «Ксавье, мой дорогой, как ты был красив». В них он описывал встречу с жертвой: «Я благодарен за то, что ты позволила мне погладить себя», «Я только что ушел от тебя, ты еще спала»… Позже эти письма заменит краткая сводка: дата, имя, фамилия, место. Этого было достаточно, чтобы мысленно отправиться в тот день и вновь пережить совершенное, признается Ле Скуарнек в суде.

Дневник — главная улика следствия, которая превращает суд в пустую формальность с точки зрения доказательства вины обвиняемого. «Не будь этих дневников, мы бы никогда ни о чем не узнали»,— говорит адвокат жертв педофила Мириам Гёдж Бенаюн.

Жоэль Ле Скуарнек свою вину не отрицает. Он утверждает, что хочет как можно скорее покончить с десятилетиями лжи и признаться во всем. В первую очередь, конечно, себе. В том, что он действительно педофил и совершал все эти страшные поступки на протяжении более чем 30 лет. Покончить с ложью и с этим судебным процессом.

Быстро не получится. Рассмотрение дела в суде, по предварительным оценкам, займет четыре месяца. Каждый будний день Ле Скуарнек снова и снова станет появляться на скамье подсудимых. Он, впрочем, совсем не против: «Я хочу принести извинения каждой из своих жертв лично… Если мои слова принесут жертвам хоть какое-то облегчение — для меня это будет чем-то невероятным»,— повторяет он изо дня в день.

Самому себе Жоэль Ле Скуарнек уже давно во всем признался. Каждый свой день рождения он отмечал в интимном дневнике и сопровождал одним и тем же комментарием: «Я ПЕДОФИЛ».

Кирилл Сарханянц