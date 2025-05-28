В Астраханской области вспыхнул крупный пожар в СНТ Приволжского района

В Приволжском районе Астраханской области произошел крупный пожар в садовом товариществе. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Там горят два дома, такое же количество хозяйственных построек и сухая трава. К тушению привлечены 74 человека и 24 единицы техники.

Специалисты прилагают максимум усилий, чтобы не допустить распространения огня на другие дачные дома и хозпостройки. Огнеборцы тушат пожар в условиях сухой и ветреной погоды. Данных о пострадавших нет.

Павел Фролов