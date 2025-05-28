За месяц спрос на клининговые услуги в Сочи вырос на 24%

Спрос на клининговые услуги в Сочи вырос на 24% в апреле по сравнению с мартом 2025 года. При этом, по данным «Авито Услуги», жители города чаще всего доверяют профессионалам уборку кухни и мытье осветительных приборов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Спрос на очистку духовых шкафов и вытяжек за год вырос на 29 и 17% соответственно. Также увеличился интерес к мытью микроволновых печей (49%), варочных панелей и плит (16%), а также холодильников (21%).

«Эти зоны часто быстро загрязняются, поэтому именно кухни доверяют профессионалам. Для качественной уборки достаточно стандартного набора средств, который всегда есть у клинеров»,— отмечают специалисты Qlean.

Наиболее популярной у жителей Сочи по-прежнему остается поддерживающая уборка, включающая наведение порядка в основных помещениях квартиры. За последний год заметно вырос спрос на уборку санузлов (22%), ванных комнат (2%) и кухонь (16%).

«В среднем поддерживающая уборка двухкомнатного жилья занимает около четырех часов, а ее стоимость начинается от 3 тыс. руб.»,— комментируют представители сервиса Qlean.

В жилых зонах сочинцы чаще всего заказывают мытье светильников и люстр — спрос на такие работы вырос на 95%. Также популярно мытье жалюзи (рост в 3,3 раза) и окон (1%).

Отмечается тенденция к экологичности и бытовой осознанности. Клиенты выбирают щадящие моющие средства, раздельный сбор мусора и многоразовые наборы для уборки.

«Вопрос экологии все чаще возникает в быту. Клиенты хотят не просто убрать квартиру, а сделать это безопасно для себя, детей и домашних животных. Поэтому растет спрос на экологичный клининг»,— подчеркивают в Qlean.

Специалисты компании также поделились рекомендациями для самостоятельной уборки: составлять план действий заранее, подготовить необходимые средства, изучать этикетки химических средств, начинать с сухой уборки, двигаться сверху вниз и соблюдать определенный порядок уборки помещений.

Мария Удовик