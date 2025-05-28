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Синоптики предупредили о грозе и сильном дожде в Сочи

Синоптики предупредили о сильном дожде и грозе в Сочи и федеральной территории Сириус. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По метеопрогнозу, непогода начнется с вечера 28 мая и продлится до утра следующего дня, 29 мая. Спасатели призывают местных жителей и туристов соблюдать меры предосторожности.

В частности, не рекомендуется оставлять автомобили под деревьями, рекламными конструкциями и проявлять осторожность при отдыхе у водоёмов.

При возникновении чрезвычайных ситуаций следует обращаться по единому номеру экстренных служб 112.

Мария Удовик

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