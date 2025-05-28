В апреле годовая инфляция на Кубани составила 11,24%

В Краснодарском крае в апреле 2025 года, по данным Росстата, потребительские цены увеличились на 0,64% к марту, а годовая инфляция достигла 11,24%. С учетом сезонной корректировки темпы роста цен замедлились относительно предыдущего месяца. Основное влияние на динамику оказали укрепление курса рубля и сокращение спроса на товары длительного пользования, сообщает пресс-служба Южного ГУ Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Снижение цен на непродовольственные товары продолжилось. Подешевели компьютеры, смартфоны, телевизоры и мелкая бытовая техника — в том числе за счет переоценки запасов на фоне стабильного валютного курса и слабого спроса. В сегменте продовольствия преобладала тенденция к удорожанию. Существенно выросли цены на мороженое, что аналитики связывают с ростом затрат производителей на упаковку, сырье и оплату труда. Вместе с тем зафиксировано снижение стоимости яиц — как по сравнению с мартом, так и в годовом выражении. Снижение почти на 17% объясняется расширением внутреннего производства и тем, что продукт входит в перечень социально значимых товаров.

Более всего в апреле выросли цены на услуги. На фоне увеличения туристического потока в регион в сравнении с аналогичным периодом 2024 года подорожали санаторно-курортные предложения. Представители гостиничного бизнеса объясняют корректировку тарифов повышением издержек. При этом зарубежные направления показали снижение стоимости. Подешевели поездки в ОАЭ, Египет, а также страны Юго-Восточной Азии. Основной фактор — укрепление рубля и изменение ценовой политики туроператоров.

Несмотря на замедление месячной инфляции, ее годовые темпы по-прежнему превышают целевой ориентир Банка России в 4%. Участники рынка и регулятор указывают на необходимость сохранения высокой стоимости заимствований и депозитов для сдерживания потребительского спроса и достижения устойчивой дезинфляционной траектории.

Вячеслав Рыжков