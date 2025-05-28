УФАС признало недобросовестную конкуренцию по отношению к «Арианту»

Управление ФАС России по Челябинской области признало недобросовестную конкуренцию в действиях компании «Мазис» из-за использования товарного знака, сходного до степени смешения с товарным знаком «Центра пищевой индустрии — Ариант». Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

В феврале этого года УФАС возбудило дело по обращению ООО «Центр пищевой индустрии – Ариант». По данным компании, конкурент — ООО «Мазис» — при введении в оборот минеральный столовой питьевой воды «Родник Урала» использовал товарный знак «Родники Урала», принадлежащий «Арианту».

Челябинское УФАС установило, что «ЦПИ — Ариант» использует обозначение на бутылках с газированной водой с 2011 года, а «Мазис» — с 2022 года. По заключению патентного поверенного, товарные знаки компаний являются сходными до степени смешения.

Ранее суды, в том числе Суд по интеллектуальным правам, признали нарушение исключительных прав «Арианта» и взыскали с «Мазиса» компенсацию в размере 1 млн руб.