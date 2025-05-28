Оренбуржье примет международную экспедицию «Путешествие в Сердце Евразии»

Международная экспедиция «Путешествие в Сердце Евразии» будет работать в Оренбургской области с 17 по 19 июня. Ее программа включает круглые столы, экскурсии и семинары, на которых можно будет изучить промышленный, сельскохозяйственный, технологический и туристический потенциал региона. Об этом сообщает областное правительство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

«Участники путешествия с представителями региона обсудят возможности для расширения экономического и гуманитарного сотрудничества, развития кооперации в сфере легкой промышленности, логистические и инвестиционные возможности Оренбуржья»,— говорится в сообщении.

Экспедиция стартует 6 июня 2025 года в Москве на ВДНХ. В проекте участвуют пять стран и свыше 30 городов. Автомобильный маршрут протяженностью более 8 тыс. км пройдет через основные регионы России, Таджикистана, Казахстана, Киргизии и Узбекистана.

В команду экспедиции входят ученые, бизнесмены, чиновники и журналисты. Экспедиция продлится 49 дней и будет состоять из научных сессий, бизнес-форумов, культурных мероприятий и образовательных встреч. Центральным событием проекта станет первый Центральноазиатский международный экономический форум 22 июля в Душанбе.

Георгий Портнов