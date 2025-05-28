В Таганроге сотрудники ГАИ оштрафовали родителей малолетнего байкера

Сотрудники Госавтоинспекции в Таганроге привлекли к штрафам родителей подростка, колесившего ночью по городу на байке. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления ГАИ по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

О несовершеннолетнем фигуранте в полиции узнали от местных жителей из сети Интернет. Во время проверки выяснили, что ночным нарушителем спокойствия является 15-летний житель Таганрога. Юноша был отстранен от управления байком, говорится в сообщении.

«В отношении законного представителя составлен протокол по ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ, а также по ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», — сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Родителям придется оплатить штрафы в размере более 15 тыс. руб.

Наталья Белоштейн