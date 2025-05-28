На Дону доля потребителей электронных сигарет достигла 15% в 2024 году

Количество потребителей электронных сигарет в Ростовской области достигло 15,5% в 2024 году. Об этом свидетельствуют результаты исследования портала FinExpertiza.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ

Из сообщения следует, что регион занял 7 место в рейтинге с наибольшим удельным весом числа потребителей электронных сигарет в 2024 году (2,2%).

Наибольшая популярность «электронок» наблюдалась в Магаданской области — 51,4% и Чукотке — 51,1%. Наименьшее число «курильщиков» зафиксировали в Чечне и других северокавказских регионах. Там она нулевая или очень низкая.

Мария Хоперская