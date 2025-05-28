В Заводском районе Саратова укладка асфальта затронет 36 грунтовых дорог

В Заводском районе Саратова предстоит заасфальтировать 36 грунтовых дорог. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава города Михаил Исаев.

Сейчас специалисты разрабатывают грунт, заняты устройством щебеночного основания. Заасфальтировать 36 участков должны в июне.

По словам господина Исаева, работы проводятся в рамках благоустройства пересечений с трамвайными путями. Среди них территории по 5 и 6 Артельному проезду, Фруктовому проезду и 1-му Лучевому. Глава Саратова поручил председателю комитета по дорожному хозяйству и главе администрации Заводского района в дальнейшем изучить вопрос высадки зеленых насаждений на этих участках.

Павел Фролов