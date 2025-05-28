Субвенция на соцвыплаты в КБР выросла на 200 млн рублей

Региональная субвенция к федеральным социальным выплатам в Кабардино-Балкарии увеличилась на 200 млн руб. за год. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительство КБР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Субвенция у нас в 2024 году была 1,6 млрд руб. Она ежегодно растет. В 2025 году мы говорим уже о сумме 1,8 млрд руб., но эта цифра не окончательная, так как по количеству получателей пособий происходят постоянные корректировки»,— рассказал министр финансов Кабардино-Балкарии Елена Лисун.

По словам главы финансового ведомства республики, увеличение субвенции обусловлено повышением прожиточного минимума в регионе и ростом числа граждан, имеющих право на детские пособия.

Общий объем средств, направленных на выплату пособий в Кабардино-Балкарии, также вырос — с 31,6 млрд руб. в 2024 году до 34 млрд руб. в текущем.

Николай Аксенов