Праймериз прошли по-бюджетному

В Томске «Единая Россия» подвела итоги электронного предварительного голосования (ЭПГ) по отбору партийных кандидатов на выборы в городскую думу. Подавляющее большинство его победителей являются сотрудниками бюджетных учреждений и организаций образования, науки и здравоохранения. Присутствие предпринимательского сообщества в числе потенциальных кандидатов оказалось слабым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Школы стали одним из главных источников кадров «Единой России» для формирования списка кандидатов в гордуму

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Школы стали одним из главных источников кадров «Единой России» для формирования списка кандидатов в гордуму

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Томское региональное отделение «Единой России» (РО ЕР) официально подвело итоги праймериз по отбору партийных кандидатов на предстоящих осенью 2025 года очередных выборах гордумы. В муниципальный парламент избираются 37 депутатов, 27 из которых — в одномандатных округах, еще 10 — по партийным спискам. ЭПГ с 19 по 25 мая проходило по 27 округам и девяти территориальным группам. Всего проголосовало 14,6 тыс. томичей.

По данным избирательной комиссии Томской области, в Томске на 1 января 2025 года насчитывалось 360,09 тыс. избирателей. Таким образом, явка составила около 4%.

27 мая, подводя итоги ЭПГ в целом в России, член генсовета ЕР Сергей Перминов заявил о том, что депутатский корпус по итогам осенних выборов обновится в среднем на 50-60%, а в отдельных регионах и на 70%. Томск приблизился к последнему из этих показателей. Из 14 действующих членов фракции в гордуме только шесть приняли участие в праймериз (все в одномандатных округах), и пять из них одержали победу: Наталья Красницкая (№14), Диана Смолева (№8), Диана Смолякова (№27), Сергей Панов (№16) и Максим Резников (№11). Трое из них работают в бюджетных организациях.

В целом среди победителей процент бюджетников оказался очень высоким. Из 36 кандидатов, занявших первые места в округах и тергруппах, сразу 10 работают в муниципальных школах. Большинство из них занимают пост директора. Например, Антон Некрасов (округ №12) руководит школой №12, Константин Родионов (округ №21) — школой «Открытие», Надежда Селиванова (округ №7) — лицеем №1. Еще трое победителей трудятся в детских садах.

Семь томичей, добившихся успеха на праймериз, являются сотрудниками государственных учреждений здравоохранения. В их числе: главный врач областного перинатального центра Игорь Степанов (тергруппа №7), заведующая отделением Томской районной больницы Светлана Калинина (округ №9), заместитель главврача областного онкологического диспансера Лидия Пикалова (округ №20).

Четверо обладателей первых мест представляют сферу науки и высшего образования. Среди них профессор одной из кафедр Сибирского государственного медицинского университета Анастасия Кошечко (тергруппа №4) и научный сотрудник Института физики прочности и материаловедения Станислав Батуев (тергруппа №1). Набравший больше всех голосов в тергруппе №8 Виталий Волочинков занимает пост директора областного театра драмы.

Бюджетниками являются и трое из четырех одержавших победу на ЭПГ участников специальной военной операции. Денис Некрасов (тергруппа №3) указан, как директор МАУ «Спортивная школа единоборств города Томска», Александр Сусиков (округ №13) работает завотделением в больнице скорой медицинской помощи, как и Александр Копанчук (округ №24).

Несколько победителей праймериз работают в общественных организациях: «Движении первых», «Российском союзе ветеранов Афганистана и специальных военных операций», «Центре татарской культуры», фонде «Защитники Отечества».

Представительство предпринимателей в числе тех, кто получил шанс быть выдвинутым в гордуму от ЕР, невелико. Помимо господина Резникова, работающего исполнительным директором ООО «Горсети», успеха добились директор охранного предприятия «Айсберг-М» Игорь Морозов (округ №23) и заместитель директора агрокомплекса «Трубачево» Антон Шанин (округ №1). Самозанятый Роман Ланевский (округ №25) входит в состав совета областной организации «Опоры России», а Сергей Панов зарегистрирован индивидуальным предпринимателем.

«Как и следовало ожидать, в топе — люди из образования и медицины. Это неплохо отражает специфику Томска»,— заметил политолог Сергей Шпагин.

«Участники предварительного голосования продемонстрировали готовность работать на благо малой Родины в интересах наших земляков. Поддержка жителей, неравнодушие каждого в этой работе очень ценны»,— кратко прокомментировал итоги ЭПГ томский губернатор, секретарь РО ЕР Владимир Мазур. В свою очередь, первый вице-губернатор, член президиума политсовета РО ЕР Андрей Дунаев согласился с мыслью неназванного им автора о том, что «половина победителей оказалась не из основного состава, на который партия ставила на старте предварительного голосования». «Отлично, когда в думу административного центра от партии большинства идут представители самых важных направлений, участники СВО — настоящая элита города, области и страны!»,— добавил господин Дунаев.

Как сообщили в РО ЕР, общегородская часть списка кандидатов будет определена в конце июня на заседании местного политсовета партии. Окончательное выдвижение кандидатов запланировано на конференции 11 июля.

Валерий Лавский