В Самарской области за неделю около 250 человек укушены клещами

В Самарской области с начала эпидемического сезона зарегистрировано 1707 пострадавших от укусов клещами (из них 611 детей). Неделю назад региональное управление Роспотребнадзора сообщало о 1468 укушенных, из которых 521 ребенок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

По данным ведомства, за последнюю неделю случаев заболевания среди населения региона клещевым вирусным энцефалитом, инфекционным клещевым боррелиозом, моноцитарным эрлихиозом и гранулоцитарным анаплазмозом человека не зарегистрировано.

Что касается противоклещевых обработок общественных территорий, то из запланированных на 2025 год 4166,9 га пока обработаны 1971,95 га.

Алексей Алексеев