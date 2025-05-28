Тюменские энергетики продолжают выявлять новые факты незаконных подвесов линий связи на опорах ЛЭП

«Россети Тюмень» продолжают кампанию по выявлению незаконных подвесов волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на своих объектах. Системная работа направлена на улучшение взаимодействия с провайдерами и легализацию линий связи, уже размещенных на опорах.



С начала года энергетики осмотрели порядка 250 тысяч опор ЛЭП в Тюменской области. В большинстве случаев удалось установить собственников телекоммуникационного оборудования и направить им требования по устранению нарушений. На заключительной стадии подписания сейчас находятся договоры с операторами связи на размещение ВОЛС более чем на 11 тысячах опор ЛЭП. Однако владельцы несанкционированных подвесов на 2,4 тысячи опор остаются неизвестными. Если их так и не установят или они откажутся признать факт незаконного размещения своего имущества на опорах ЛЭП, энергокомпания демонтирует ВОЛС.

Отметим, что вес кабеля и его натяжение между опорами ЛЭП требуют обязательного расчета, так как неучтенная нагрузка может оказаться критической и привести к технологическому нарушению. Несогласованные подвесы ВОЛС часто приводят к перебоям электроснабжения потребителей, а также угрожают жизни и здоровью самих нарушителей. Кроме того, противоправные действия собственников оптоволокна значительно затрудняют выполнение ремонтно-профилактических и аварийно-восстановительных работ на воздушных линиях.

С 9 июня 2025 года работы по демонтажу незаконных подвесов пройдут в следующих населенных пунктах:

Абатский район

деревня Камышинская (от ул. 8 Марта на ул. Мира д. 4)

деревня Логинова (ул. Октябрьская, д.32 рядом ФАП, от с.Тушнолобово до д. Логинова)

село Тушнолобово (от ул. Степная 20 вдоль трассы до ул. Береговая, ул. Советская дом 77-79)

Армизонский район

село Армизонское (выезд в сторону с. Яровое)

Ишимский район

Село Второпесьяново (ул. Береговая, ул. Советская, рядом ФАП)

Сладковский район

село Беково (ул. Первая)

село Ловцово (ул. Первая)

деревня Майка (ул. Центральная д.28 – д.56)

деревня Рождественка (ул. Ветеранов)

Юргинский район

село Юргинское (ул. Центральная)

Энергетики готовы к сотрудничеству с операторами связи. Обратиться за разъяснениями по вопросу оформления услуги по размещению линий связи на энергообъектах «Россети Тюмень» можно по телефону 8 (3452) 59-64-95 и электронной почте Khalidullin-DR@te.ru.