Тюменские энергетики продолжают выявлять новые факты незаконных подвесов линий связи на опорах ЛЭП
«Россети Тюмень» продолжают кампанию по выявлению незаконных подвесов волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на своих объектах. Системная работа направлена на улучшение взаимодействия с провайдерами и легализацию линий связи, уже размещенных на опорах.
С начала года энергетики осмотрели порядка 250 тысяч опор ЛЭП в Тюменской области. В большинстве случаев удалось установить собственников телекоммуникационного оборудования и направить им требования по устранению нарушений. На заключительной стадии подписания сейчас находятся договоры с операторами связи на размещение ВОЛС более чем на 11 тысячах опор ЛЭП. Однако владельцы несанкционированных подвесов на 2,4 тысячи опор остаются неизвестными. Если их так и не установят или они откажутся признать факт незаконного размещения своего имущества на опорах ЛЭП, энергокомпания демонтирует ВОЛС.
Отметим, что вес кабеля и его натяжение между опорами ЛЭП требуют обязательного расчета, так как неучтенная нагрузка может оказаться критической и привести к технологическому нарушению. Несогласованные подвесы ВОЛС часто приводят к перебоям электроснабжения потребителей, а также угрожают жизни и здоровью самих нарушителей. Кроме того, противоправные действия собственников оптоволокна значительно затрудняют выполнение ремонтно-профилактических и аварийно-восстановительных работ на воздушных линиях.
С 9 июня 2025 года работы по демонтажу незаконных подвесов пройдут в следующих населенных пунктах:
Абатский район
- деревня Камышинская (от ул. 8 Марта на ул. Мира д. 4)
- деревня Логинова (ул. Октябрьская, д.32 рядом ФАП, от с.Тушнолобово до д. Логинова)
- село Тушнолобово (от ул. Степная 20 вдоль трассы до ул. Береговая, ул. Советская дом 77-79)
Армизонский район
- село Армизонское (выезд в сторону с. Яровое)
Ишимский район
- Село Второпесьяново (ул. Береговая, ул. Советская, рядом ФАП)
Сладковский район
- село Беково (ул. Первая)
- село Ловцово (ул. Первая)
- деревня Майка (ул. Центральная д.28 – д.56)
- деревня Рождественка (ул. Ветеранов)
Юргинский район
- село Юргинское (ул. Центральная)
Энергетики готовы к сотрудничеству с операторами связи. Обратиться за разъяснениями по вопросу оформления услуги по размещению линий связи на энергообъектах «Россети Тюмень» можно по телефону 8 (3452) 59-64-95 и электронной почте Khalidullin-DR@te.ru.