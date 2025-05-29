Аренда недвижимого имущества

ОАО «РЖД» передает в аренду на открытом аукционе нежилые помещения общей площадью 30,69 кв. м в поселке городского типа Сириус.

Фото: пресс-служба СКЖД

Начальная цена торгов составляет 15 652,2 руб. (с учетом НДС в месяц).

Объект расположен на втором этаже производственного здания. Состояние помещений удовлетворительное, выполнен косметический ремонт. Инженерные коммуникации: отопление, электроснабжение.

Объект расположен в промышленной части города, на огороженной и охраняемой территории. Доступ на территорию и в здание осуществляется через контрольно-пропускной пункт.

Договор аренды заключаются сроком на 11 месяцев (с возможной пролонгацией) по результатам аукциона, проводимого посредством электронной торговой площадки ООО «РТС-тендер».

Фото: пресс-служба СКЖД

Подробное описание и фотографии объекта размещены на официальном сайте Недвижимость РЖД:

Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (863)259-00-26.

ОАО РЖД