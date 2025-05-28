Суд обязал застройщиков снести два самостроя в Адлерском районе Сочи

В Адлерском районе Сочи начался демонтаж двух объектов, которые возвели с нарушениями законодательства. Это незаселенный многоквартирный дом и коммерческое здание, расположенные в Кудепсте, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

В ходе проверок специалисты установили, что эти здания возведены без соблюдения градостроительных норм, а у владельцев отсутствуют необходимые разрешения. В связи с этим администрация города подала иск в суд с требованием о сносе самовольных построек.

Суд удовлетворил исковые требования полностью, возложив на застройщиков обязанность провести снос за свой счет. Сейчас снос объектов осуществляется при поддержке сотрудников Главного межрегионального управления Федеральной службы судебных приставов, сообщил начальник управления муниципального земельного контроля администрации Сочи Аслан Ачмизов.

Господин Ачмизов отметил, что работа по предотвращению нарушений земельного законодательства ведется постоянно в сотрудничестве с прокуратурой, судебными приставами, правоохранительными органами и департаментом по надзору в градостроительной сфере Краснодарского края.

Статистика свидетельствует о заметном снижении случаев самовольного строительства в городе. Если в период с января по май 2023 года было выявлено более 200 незаконных объектов, то за аналогичный период 2024 года их число сократилось до 90. С начала 2025 года обнаружено 80 самовольных построек, материалы по которым направлены в суд.

«Ъ-Сочи» писал, что владельцы двух незаконно возведенных объектов в селе Веселое Адлерского района Сочи демонтировали постройки после судебных решений. Общая площадь двух нелегальных объектов составила почти 1,3 тыс. «квадратов».

Мария Удовик