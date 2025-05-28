Профессору УГГУ назначили исправительные работы за дискредитацию ВС РФ

Ленинский районный суд Екатеринбурга назначил исправительные работы экс-завкафедрой управления персоналом Уральского государственного горного университета (УГГУ) Сергею Абрамову. Он обвиняется в публичном распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ (п. «а» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ), сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Свердловского областного суда Фото: Пресс-служба Свердловского областного суда

«Ему назначили до 10 месяцев исправительных работ с удержанием 15% от заработной платы»,— сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе суда.

По версии следствия, в марте 2024 года он допустил в присутствии студентов высказывания, содержащие заведомо ложную информацию о российской армии.

Расследование дела началось в ноябре 2024 года, была назначена психолого-лингвистическая экспертиза, проведены допросы и изучена характеризующая информация о преподавателе. После чего Ленинский районный суд избрал в отношении Сергея Абрамова меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Полина Щуцкая