Суд не стал арестовывать экс-завкафедрой УГГУ за дискредитацию ВС РФ
Ленинский районный суд Екатеринбурга избрал в отношении экс-завкафедрой управления персоналом Уральского государственного горного университета (УГГУ) Сергея Абрамова меру пресечения в виде запрета определенных действий, сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.
Фото: Пресс-служба Свердловского областного суда
Сергею Абрамову предъявлено обвинение по п. «а» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации о ВС РФ с использованием служебного положения). По версии следствия, в марте обвиняемый в присутствии студентов допустил высказывания, содержащие заведомо ложную информацию о российской армии.
Напомним, Сергей Абрамов был задержан 1 ноября. Начато расследование, назначена психолого-лингвистическая судебная экспертиза, проводятся допросы, анализируется характеризующая информация в отношении преподавателя.