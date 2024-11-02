Суд не стал арестовывать экс-завкафедрой УГГУ за дискредитацию ВС РФ

Ленинский районный суд Екатеринбурга избрал в отношении экс-завкафедрой управления персоналом Уральского государственного горного университета (УГГУ) Сергея Абрамова меру пресечения в виде запрета определенных действий, сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Свердловского областного суда Фото: Пресс-служба Свердловского областного суда

Сергею Абрамову предъявлено обвинение по п. «а» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации о ВС РФ с использованием служебного положения). По версии следствия, в марте обвиняемый в присутствии студентов допустил высказывания, содержащие заведомо ложную информацию о российской армии.

Напомним, Сергей Абрамов был задержан 1 ноября. Начато расследование, назначена психолого-лингвистическая судебная экспертиза, проводятся допросы, анализируется характеризующая информация в отношении преподавателя.

Мария Шараева