Под Пензой заключенные с нарушением законодательства сделки признали ничтожными

В Пензенской области по требованию надзорного ведомства суд признал ничтожными сделки, заключенные с нарушением антикоррупционного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

В ходе проверки исполнения законодательства о контрактной системе прокуратура региона выяснила, что администрация Богословского сельсовета Пензенского района заключила с юрлицом четыре муниципальных контракта на диагностику и паспортизацию автодорог. Вместе с тем близкая родственница главы администрации сельсовета входила в число учредителей фирмы-исполнителя.

Руководитель администрации получил от комитета местного самоуправления Богословского сельсовета согласие на заключение контрактов. При этом антикоррупционное законодательство запрещает совершать такие сделки.

По итогам проверочных мероприятий прокуратура попросила суд признать сделки недействительными. Суд поддержал требования надзорного ведомства и обязал фирму вернуть в муниципальную казну свыше 1 млн руб. Прокуратура проконтролирует исполнение судебного решения.

Павел Фролов