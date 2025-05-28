В Московском зоопарке рассказали о состоянии животных, которым подбросили таблетки

С семьей рысей и леопардом, в вольерах которых вчера обнаружили таблетки, все в порядке. Об этом сообщили в пресс-службе Московского зоопарка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Московский зоопарк Фото: Московский зоопарк

«Ветврачи сразу же установили дополнительное постоянное наблюдение за рысями и леопардом. По состоянию на 28 мая как с амурским леопардом Мизером, так и с группой рысей все нормально, состояние здоровья обычное»,— сказано в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что полиция уже установила нарушителя. Сейчас он задержан правоохранительными органами.

Екатерина Отрашкевич