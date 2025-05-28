Росприроднадзор взыскивает 8,1 млн рублей с администрации Минвод за ущерб почвам

Арбитражный суд Ставропольского края принял к рассмотрению исковое заявление Северо-Кавказского межрегионального управления Росприроднадзора к администрации Минераловодского городского округа. Предметом спора стало возмещение ущерба, причиненного почвам, в размере более 8,1 млн руб., сообщается в карточке дела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Исковое заявление поступило в суд 17 апреля 2025 года. Документ был подан с соблюдением всех требований, суд принял его к производству. На данном этапе рассмотрения дела подробности процесса не раскрываются.

Предварительное судебное заседание по данному делу назначено на 16 июля.

Как сообщал ранее «Ъ-Кавказ», Арбитражный суд Ставропольского края принял к рассмотрению иск Северо-Кавказского межрегионального управления Росприроднадзора к ООО «Константа» о возмещении вреда почвам на сумму 1,5 млрд руб.

Тат Гаспарян