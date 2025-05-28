В Самарской области утвердили обвинение в отношении замруководителя главного бюро МСЭ

Прокуратура Самарской области утвердила обвинение по уголовному делу в отношении заместителя руководителя федерального казенного учреждения «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Самарской области» — руководителя экспертных составов, врача по медико-социальной экспертизе Константина Борисова. Ему инкриминируется совершение преступлений по по ч. 3, пп. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки), ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки), ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

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По версии следствия, в 2020 году обвиняемый получал взятки, «в том числе группой лиц по предварительному сговору с двумя своими подчиненными». Взятки давались «за установление инвалидности гражданам, последующее оставление соответствующих решений без изменения в отсутствие предусмотренных законом критериев и оснований для установления инвалидности».

Общая сумма взяток составила более 730 тыс. руб. Кроме этого, Константин Борисов дважды «передавал взятки коллеге за оформление направлений на медико-социальную экспертизу без проведения необходимых диагностических мероприятий с внесением заведомо недостоверных сведений о заболевании конкретных лиц».

На недвижимое имущество обвиняемого наложен арест. Уголовное дело будет направлено в Кинельский районный суд. Ранее были вынесены обвинительные приговоры двум соучастникам, в отношении третьего уголовного дело расследуется. Также ранее был вынесен приговор экс-руководителю главного бюро медико-социальной экспертизы.

Руфия Кутляева