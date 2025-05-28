Власти Бразилии обвиняют китайскую BYD в торговле людьми и рабских условиях труда

Власти Бразилии подали иск против китайского автопроизводителя BYD и двух его подрядчиков. Их обвинили в торговле людьми и рабских условиях труда на строительстве завода в штате Баия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Annegret Hilse / Reuters Фото: Annegret Hilse / Reuters

Как сообщает Reuters, прокуратура, занимающаяся трудовыми спорами, требует от BYD, China JinJiang Construction Brazil и Tecmonta Equipamentos Inteligentes выплаты в размере 257 млн реалов ($45 млн) в виде компенсации морального ущерба рабочим на стройке. Кроме того, прокуратура намерена добиваться, чтобы вышеуказанные компании соблюдали трудовые нормы Бразилии, а за каждое нарушение платили по 50 тыс. реалов, умноженные на количество пострадавших работников.

Иск был подан в связи с расследованием, которое в прошлом году закончилось спасением 220 китайских рабочих со строительной площадки нового завода BYD в городе Камасари. В отчете прокуратуры, опубликованном в декабре, говорится, что рабочих привезли в Бразилию под ложным предлогом и с визами, которые не соответствовали их должностям. «Некоторые рабочие спали на кроватях без матрасов, а их личные вещи лежали рядом с едой,— говорилось в докладе.— Ванных комнат было мало, и они не были разделены по половому признаку. В одном из поселений на 31 человека приходился один туалет, из-за чего рабочим приходилось вставать в четыре часа утра, чтобы привести себя в порядок перед работой».

BYD свою вину не признает. Компания заявила, что сотрудничает со следствием, а на все претензии ответит в рамках судебных слушаний.

Кирилл Сарханянц