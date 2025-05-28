Украинский боевик получил реальный срок за терроризм в Курской области

Второй Западный окружной военный суд признал виновным военнослужащего 17-й отдельной танковой бригады ВСУ Николая Поповича в совершении группой лиц террористического акта по предварительному сговору, повлекшего наступление тяжких последствий (п. «а», «в» части 2 статьи 205 УК РФ, до 20 лет лишения свободы). Попович получил 16 лет лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, остальной части срока — в исправительной колонии строгого режима.

Суд установил, что 7 ноября прошлого года Попович, вооруженный автоматическим оружием с боеприпасами и двумя ручными гранатами, незаконно вторгся в Курскую область на бронированном автомобиле. Боевики заняли позицию вблизи села Ольговка Кореневского района, блокировали населенный пункт, препятствовали эвакуации мирных жителей и запугивали их применением оружия. Попович также занимался изъятием продуктов питания из точки эвакуации для нужд своего подразделения. 17 ноября при отступлении с занимаемых позиций, он был задержан российскими военнослужащими.

21 мая второй Западный окружной военный суд признал 39-летнего жителя Воронежа Родиона Багирова виновным в государственной измене, покушении на теракт в Белгороде, участии в деятельности террористической организации и незаконном хранении взрывных устройств.

Ульяна Ларионова