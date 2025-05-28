Руководителей пекарни наказали за отравление их салатом пяти жителей Волжского

Волжский городской суд Волгоградской области вынес приговор в отношении 39-летнего местного жителя и его 33-летней супруги по уголовному делу об оказании небезопасных услуг в сфере общепита (п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Как выяснилось в суде, руководители пекарни при оказании населению услуг в сфере общепита не соблюдали санитарные требования. Фигуранты осуществляли деятельность без уведомления контролирующего органа.

В итоге в продукции пекарни развился острый очаг сальмонеллеза. С 24 по 26 июня минувшего года у пяти жителей Волжского, включая несовершеннолетнего, врачи выявили острое пищевое отравление, им оказали необходимую медпомощь. Этому предшествовало употребление ими в пищу салата указанного заведения.

По решению суда фигуранты получили 1,5 года принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. В законную силу приговор не вступил.

Павел Фролов