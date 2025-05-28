Обвиняемый в пяти убийствах в 1990-е годы воткинец избежит пожизненного

Верховный Суд Удмуртии передал уголовное дело 59-летнего воткинца, обвиняемого в серии жестоких преступлений в 1990-е, в числе которых изнасилование и расправа над несовершеннолетней, местному райсуду, сообщает объединенная пресс-служба судов республики. Общее число убитых составляет пять человек. При этом фигуранту не может быть назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы, поскольку ранее он заключил сделку со следствием (ч. 5 ст. 317.7 и ч. 4 ст. 62 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Воткинский райсуд Удмуртии, vk Фото: Воткинский райсуд Удмуртии, vk

Из обвинения следует, что осенью 1991 года обвиняемый и его подельник изнасиловали в одной из квартир Воткинска 16-летнюю девушку, после чего вывезли ее в лес и застрелили. Тело погибшей выбросили в искусственный водоем Воткинского района.

Другой криминальный эпизод произошел в октябре-ноябре 1991 года. По версии обвинения, подсудимый и его подельник выпивали в городе со знакомыми девушками, после чего предложили им заняться проституцией. Получив отказ, они поочередно застрелили каждую. Во всех случаях фигуранты стреляли в голову. Тела убитых выбросили в лесу за пределами города.

Установлено, что все жертвы преступлений были убиты из похищенного во время разбоя оружия. По обвинению, осенью 1991 года подсудимый и его соучастник застрелили в Воткинске торговца оружием во время покупки самодельного «гладкоствола» и патронов к нему.

В марте 2010 года фигурант, следует из обвинения, поссорился со знакомой в одной из квартир города, схватил нож и перерезал ей горло. От полученных травм потерпевшая скончалась. После этого подсудимый рачленил ее тело, части которого спрятал в разных местах Воткинска.

Фигуранту вменяют ряд статей УК РСФСР (ст. 17, ст. 102) и УК РФ (ст. 105), в числе которых умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах и убийство двух или более лиц. По данным регионального СУ СКР, его подельник скончался в 2016 году.