В Челябинске с самокатчика требуют 100 тыс. рублей за наезд на пенсионерку

Прокуратура Тракторозаводского района Челябинска направила иск о взыскании с 18-летнего местного жителя, наехавшего на электросамокате на пенсионерку, компенсацию морального вреда в размере 100 тыс. руб., сообщает пресс-служба областного надзорного ведомства.

Авария произошла утром 27 мая. Установлено, что челябинец возле дома №30 по улице Горького на электросамокате наехал на 77-летнюю пенсионерку. В результате аварии она ушибла голеностоп и получила рваную рану голени. С травмами местную жительницу доставили в медицинское учреждение. Она обратилась в прокуратуру с просьбой подать иск о компенсации морального вреда. Прокуратура в интересах челябинки написала соответствующее заявление в суд.

Виталина Ярховска