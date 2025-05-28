В Крыму недострои обложили налогом в 2% от кадастровой стоимости

Государственный совет Республики Крым утвердил поправки в региональное законодательство, предусматривающие налогообложение объектов незавершенного строительства. Как сообщил председатель парламента Владимир Константинов, с 1 января 2026 года для таких объектов вводится ставка налога на имущество организаций в размере 2% от их кадастровой стоимости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Налог будет распространяться на здания и сооружения, находящиеся в процессе строительства или реконструкции, а также на те, реализация которых приостановлена, законсервирована или прекращена, но которые не были демонтированы в установленном порядке. Объекты должны быть зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости и иметь определенную кадастровую стоимость.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, на начало 2025 года на территории республики насчитывается порядка 2,6 тыс. таких объектов, из которых чуть более 2 тыс. находятся в собственности юридических лиц и внесены в реестр.

Принятые меры, по словам авторов инициативы, призваны стимулировать застройщиков к завершению реализации проектов, а также обеспечить дополнительное поступление средств в региональный бюджет.

Вячеслав Рыжков