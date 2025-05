Звездам поставили прогул

В Лас-Вегасе прошла ежегодная церемония вручения наград American Music Awards (AMA). В отличие от Grammy, где судьбу номинантов решают члены Академии звукозаписи, лауреаты AMA определяются в ходе опроса на сайте премии, то есть это истинно «народная» премия. Результаты 51-й AMA, как выяснил Игорь Гаврилов, стали полной противоположностью итогам Grammy.

Не получившая в этом году ни одной Grammy Билли Айлиш (слева) взяла на American Music Awards семикратный реванш

Фото: Kevin Mazur / Getty Images

И на Grammy, и на American Music Awards семь номинаций было у Билли Айлиш, выпустившей в отчетный период новый альбом «Hit Me Hard and Soft» (см. “Ъ” от 17 мая 2024 года). Ни одной Grammy Билли Айлиш не получила. А вот на церемонии в лас-вегасском отеле Fontainebleau 23-летнюю певицу вызывали на сцену семь раз. Билли Айлиш получила AMA в номинациях «Артист года», «Альбом года», «Песня года» («Birds Of A Feather»), «Лучшая поп-исполнительница» (на AMA, в отличие от Grammy, лауреатов все еще делят по гендерному признаку), «Поп-песня года» и «Поп-альбом года». А также как «Лучший гастролирующий артист» — на Grammy такой номинации нет. Собственно, победа в этой номинации объясняет, почему на сцене AMA Билли Айлиш так и не появилась, а обошлась видеоприветствиями. Певица находится в большом европейском турне «Hit Me Hard and Soft: The Tour».

Европейская часть турне Билли Айлиш началась в апреле концертами в Стокгольме, это были первые стадионные концерты в Скандинавии за всю карьеру певицы. Летом в программе турне Билли Айлиш выступления в Кельне, Праге, Кракове, Вене, Болонье, Париже и Барселоне. Стоит отметить, что в создании светового и мультимедийного оформления концертов тура участвовала российская студия Sila Sveta.

Лучшим видео на AMA стал клип Леди Гаги и Бруно Марса «Die With A Smile». Однако Леди Гаги на церемонии тоже не было, как не было ни номинированных на премию Тейлор Свифт и Чаппел Рон, ни даже рекордсмена по числу номинаций Кендрика Ламара (он выиграл в одной — «Любимая хип-хоп-песня»). Причина в том, что в проведении American Music Awards была трехлетняя пауза, связанная с организационными сложностями у продюсера Дика Кларка и телекомпаний, транслирующих церемонию. В итоге в телевизионной сетке CBS для возрожденной AMA нашлось место только в период, когда топовые артисты уже находятся в затяжных гастрольных турне. К негодованию фанатов, лауреаты AMA этого года Бейонсе и Эминем даже не направили в адрес церемонии традиционное для таких случаев видеообращение. За всех пришлось отдуваться ведущей AMA Дженнифер Лопес, которая исполнила попурри из песен номинантов.

Новой для American Music Awards стала номинация «Social Song of the Year». Ее получила исполнительница рэпа Доучи (Джейла Джаймия Хикмон) за песню «Anxiety», созданную на основе суперхита Готье и Кимбры 2011 года «Somebody That I Used To Know». Популярность «Anxiety» получила огромный импульс после использования в промокампании фильма «Пункт назначения: Узы крови».

«Social Song of the Year» — это не лучшая песня года на социальную тему, как можно было бы подумать, а песня, получившая наибольшее распространение в социальных сетях — TikTok, Instagram (принадлежит компании Meta Platforms Inc., которая признана в РФ экстремистской и запрещена) и YouTube. В новой номинации также были представлены песни Томми Ричмана, Лолы Янг, Шабузи, Джо и Чаппел Рон, то есть артистов, большинство которых в главных номинациях не фигурировало. Таким образом организаторы AMA декларируют свое внимание к происходящему в социальных сетях и к восходящим в них звездам.

Собственно, вместо всех прочих номинаций можно оставить только эту — «Самая популярная песня в соцсетях». Списки номинантов составляются на основе продаж музыки, трансляции песен по ТВ и радио, а также активности фанатов на социальных платформах. А потом эти же фанаты голосуют за своих любимцев на сайте премии. Таким образом, лауреатов Grammy выбирают академики, на AMA побеждают артисты с самой активной фанбазой, а на третьей важнейшей церемонии американской индустрии, Billboard Music Awards, чествуют лидеров продаж. Только тот, кто возьмет все три награды, может считать себя действительно самым популярным артистом. Billboard Music Awards в этом году еще не вручали.

