На вокзалах СКЖД собрали более 63 тысяч бутылок и алюминиевых банок

Более 63 тыс. бутылок и алюминиевых банок собрали на вокзалах Северо-Кавказской железной дороги с января по март. Об этом рассказали в пресс-службе СКЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Специальные устройства для сбора утиля, фандоматы, установлены на 27 вокзальных комплексах, в том числе и на «Ростов-Главном». Лидерами эко-топа стали Адлер, Пятигорск и Сочи – на станциях этих город чаще всего пассажиры пользовались фандоматами.

Сданную тару отправляют на завод, где она проходит этапы сортировки, очищения и измельчения, а затем направляется для производства новых товаров: бутылок, одежды, обуви, мебели и других.

Константин Соловьев