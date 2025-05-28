В Краснодаре открыли мемориал участникам СВО

В Краснодаре в поселке Березовом состоялось открытие мемориала, посвященного участникам специальной военной операции. Инициатором установки памятного знака выступил кавалер медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени Мамикон Маркосян, принимавший участие в СВО. Проект реализован при поддержке Кубанского казачьего войска, регионального подразделения фонда «Защитники Отечества» и краевого отделения «Союза армян России». В церемонии открытия принял участие вице-губернатор Краснодарского края, войсковой атаман Александр Власов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

По словам господина Власова, памятник стал продолжением региональной работы по увековечению подвига бойцов, участвующих в специальной военной операции. Он отметил, что уже третий год подряд участники СВО ежедневно совершают героические поступки в интересах страны, проявляя мужество и решимость. В регионе, по его словам, действуют масштабные инициативы памяти: от установки памятников до появления Аллей и Парт Героев в образовательных учреждениях.

Вячеслав Рыжков