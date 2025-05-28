В конференции ЦИПР-2025 примут участие представители более 30 стран

На конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР), которая пройдет в Нижнем Новгороде со 2 по 8 июня, примут участие представители более 30 стран мира и крупные иностранные компании. На полях ЦИПР пройдет Глобальный цифровой форум.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В числе участников, как сообщила пресс-служба ЦИПР, — делегаты из Китая, Сербии, Кубы, Индии, Аргентины, Саудовской Аравии, ОАЭ, Беларуси, Азербайджана, Армении, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Индонезии. На выставочной экспозиции представят международные решения от китайских, индийских, кубинских и белорусских компаний.

«В этом году мы наблюдаем колоссальный интерес со стороны зарубежных партнеров и видим потенциал в развитии сотрудничества и дальнейшей интеграции на глобальном уровне. Мы будем продолжать развитие международного партнерства со странами Глобального Юга и БРИКС»,— сказала сооснователь и директор ЦИПР Ольга Пивень.