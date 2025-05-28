Курганец получил разрешение работать костоправом после вмешательства УФАС

Управление ФАС России по Курганской области выявило нарушения закона «О защите конкуренции» в действиях департамента здравоохранения региона, не разрешившего местному жителю заниматься народной медициной. Сотрудники ведомства необоснованно препятствовали предпринимательской деятельности, сообщает пресс-служба Курганского УФАС.

В антимонопольную службу пожаловался индивидуальный предприниматель, которому департамент здравоохранения региона отказался выдать разрешение заниматься костоправством. Бизнесмен предоставил необходимые документы: заявление и рекомендацию от Национальной ассоциации традиционной и комплементарной медицины, но департамент разрешение не дал, сославшись на то, что представленных бумаг недостаточно.

По данным Курганского УФАС, законодательство не требует предоставления дополнительных доказательств эффективности народного метода лечения в виде научных исследований. В действиях департамента установлено нарушение п.2 ч. 1 ст. 15 Закона о защите конкуренции (необоснованное препятствование осуществлению деятельности хозяйствующими субъектами, в том числе путем установления не предусмотренных законодательством РФ требований к товарам или к хозяйствующим субъектам).

Антимонопольная служба выдала органу власти предупреждение с требованием пересмотреть порядок выдачи разрешений. Департамент исполнил его в срок и разрешил предпринимателю работать костоправом.