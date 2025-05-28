Горный туризм выбран приоритетной темой сотрудничества стран СНГ в 2025 году

В рамках состоявшегося Совета по туризму стран СНГ, который прошел в Сочи, принято решение определить горный туризм приоритетным направлением на 2025 год. Об этом сообщил представителям СМИ министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бородулин, Коммерсантъ Фото: Андрей Бородулин, Коммерсантъ

Инициатива, выдвинутая российской стороной, была поддержана всеми участниками. Основное внимание будет сосредоточено на развитии совместных туристических маршрутов, унификации стандартов обслуживания и выходе с интегрированными продуктами на внешние рынки, передает корреспондент «Ъ-Сочи».

«Мы договорились о том, что каждый год в рамках совета по туризму будет тематическим. В 2025 году мы выбрали горный туризм, потому что он показывает наибольшую динамику роста, а курорты СНГ активно развиваются и готовы к международной конкуренции»,— сообщил Максим Решетников.

Платформой для реализации договоренностей станет Евразийский альянс горных курортов, созданный по инициативе частного бизнеса. В рамках альянса предполагается отработка совместных подходов к маркетингу, обмену клиентскими базами, а также формированию общего информационного и IT-пространства.

«Мы готовы делать совместные продукты, потому что по ряду направлений нам проще продавать наши страны в едином туристическом пакете — например, на рынки арабских стран и Юго-Восточной Азии»,— отметил господин Решетников.

Кроме того, стороны обсудили вопросы кадрового обеспечения, устранения инфраструктурных ограничений и цифровой интеграции.

Министр подчеркнул, что рост внутреннего туризма в странах СНГ за последние годы открыл новые возможности для сотрудничества. По официальным данным, ежегодно около 5 млн граждан СНГ посещают Россию, и примерно столько же россиян отправляются в соседние государства.

Андрей Куценко, Мария Удовик