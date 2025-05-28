Леонид Митрюшкин заявил об уходе с поста главы Тобольского района

Глава Тобольского района (Тюменская область) Леонид Митрюшкин сообщил об истечении срока своих полномочий. «Пять лет назад депутаты думы доверили мне управление муниципалитетом. Решил не продолжать свою деятельность в этой должности»,— написал он на своей странице «ВКонтакте».

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Фото: Леонид Митрюшкин / vk.com Леонид Митрюшкин

Фото: Леонид Митрюшкин / vk.com

В числе достижений своей команды господин Митрюшкин отметил ремонт 38 км дорог, открытие шести фельдшерско-акушерских пунктов и четырех амбулаторий, строительство трех школ, трех водопроводов, двух пожарных постов в Заболотье, установку 39 спортивно-игровых площадок, возведение хоккейного корта и обновление спортивно-оздоровительного комплекса «Сибиряк». «Назвал самые крупные проекты и инициативы. Многое еще осталось "за кадром"»,— сказал он.

Леонид Митрюшкин возглавлял Тобольский район с 2020 года. Ранее, с 1991 года, он работал техником отдела обоснования полевых работ, инженером ЗапСибНИИГНИ. В 1993 году перешел в органы внутренних дел на должность следователя. В 2007 году был назначен вице-мэром Тобольска, в 2017 году — заместителем главы Уватского района.

По данным Тюменьстата, на начало 2024 года в Тобольском районе проживало 21,5 тыс. человек, годом ранее — 21,7 тыс. Как сказано на сайте администрации, на территории расположены железнодорожные станции Сетово и Сузгун, нефте- и газопроводы, две нефтеперекачивающие и одна газокомпрессорная станция. Природные условия на территории района благоприятны для возделывания зерновых, кормовых культур, картофеля и для выращивания молочно-мясного скотоводства. В 2024 году депутаты думы района приняли бюджет на 2025 год с планируемыми доходами в 8,8 млрд руб. и расходами в 9,5 млрд руб.

Василий Алексеев