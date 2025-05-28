Дом бабушки Валентины Терешковой стал памятником

Дом Матрены Титовны Терешковой, бабушки первой женщины-космонавта Валентины Терешковой, включили в перечень выявленных объектов культурного наследия. Об этом сообщила заместитель председателя правительства Ярославской области Татьяна Потемкина. Дом стоит в деревне Большое Масленниково Тутаевского района.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дом Матрены Титовны Терешковой

Фото: Из Telegram-канала Татьяны Потемкиной Дом Матрены Титовны Терешковой

Фото: Из Telegram-канала Татьяны Потемкиной

Напомним, что госпожа Терешкова родилась в Тутаевском районе. В доме в деревне Большое Масленниково семья Валентины Терешковой жила в годы войны, там она провела свое детство. По образцу этого дома создавался музей «Космос» имени В. В. Терешковой в Никульском.

«На основании изученных исторических и архивных материалов был сделан вывод об исторической и культурной ценности как деревни Большое Масленниково, так и самого дома Матрены Титовны Терешковой. Статус выявленного позволит сохранить объект на период более детального исследования до проведения государственной историко-культурной экспертизы»,— пояснила госпожа Потемкина.

Алла Чижова