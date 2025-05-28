В 2025 году грузооборот через порт Туапсе вырос на 50%

Руководитель Федеральной таможенной службы России Валерий Пикалев совместно с руководством Южного таможенного управления проверил работу таможенной инфраструктуры морского порта Туапсе, где благодаря модернизации время таможенного транзита сократилось более чем вдвое, а грузооборот вырос на 50%. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Погожев, Коммерсантъ Фото: Александр Погожев, Коммерсантъ

Делегация проверила работу паромной линии, терминалов и таможенного пункта в морском порту. Основное внимание было уделено модернизации инфраструктуры пропускного пункта. Администрация порта уже выполнила бетонирование части территории, нанесла разметку для транспорта и изменила конфигурацию зоны таможенного контроля.

Эти изменения позволили оптимизировать схему движения транспорта и сократить время его пребывания в порту. В апреле 2025 года среднее время на таможенные операции для автотранспорта при оформлении транзита составило 1 час 25 минут, что значительно меньше по сравнению с 3 часами 35 минутами в прошлом году.

На посту внедрен автоматический выпуск транзитных деклараций, доля которых в апреле—мае 2025 года достигла 19% от всех автоматически зарегистрированных деклараций.

С марта этого года начал работать новый мобильный инспекционно-досмотровый комплекс (МИДК) российского производства. С его помощью было проведено более 1,7 тыс. осмотров.

С начала 2025 года через порт на паромах Ро-Ро перевезено свыше 14,8 тыс. автотранспортных средств, что на 50% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Общий грузооборот составил более 4,4 млн т.

Мария Удовик