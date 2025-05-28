В Астрахани прокуратура помогла 16 многодетным семьям восстановить права

Ленинский районный суд Астрахани по иску прокуратуры восстановил права 16 многодетных семей. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки прокуратура Ленинского района выяснила, что многодетные семьи стали получателями земельных участков в районе поселка Янго-Аул для индивидуального жилищного строительства. Им передали их в собственность бесплатно в рамках соцподдержки.

При этом на данной территории образовалась несанкционированная свалка отходов. Ее площадь превысила 500 кв. м. Это мешало семьям использовать землю по назначению.

По итогам проверочных мероприятий прокуратура попросила суд обязать ответственных лиц ликвидировать свалку. Сейчас отходы убраны, права 16 многодетных семей восстановлены.

Павел Фролов