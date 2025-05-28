На фестиваль Ural Music Night в 2025 году дополнительно выделили 15 млн рублей

Власти Свердловской области выделили на проведение музыкального фестиваля Ural Music Night-2025 в Екатеринбурге 15 млн руб. в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство», передает региональный департамент информационной политики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фестиваль выиграл конкурсной отбор, на который было подано семь заявок от организаторов областных мероприятий. Конкурс проводился департаментом по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области, при этом инициатива поддержки Ural Music Night была одобрена врио губернатора Денисом Паслером.

На деньги, полученные из федерального и регионального бюджетов, организаторы фестиваля смогут оплатить аренду звукового и сценического оборудования, обустроить информационный центр фестиваля, организовать онлайн-трансляцию. Кроме того, планируется провести рекламную кампанию за пределами Свердловской области, изготовить наружную рекламу, полиграфическую продукцию и сувениры. Доступ на музыкальные площадки обеспечат для людей с ограниченными возможностями здоровья, будет создана санитарная и охранная инфраструктура.

Ранее Президентский фонд культурных инициатив выделил на проведение Ural Music Night грант в размере 31 млн руб., а минкульт Свердловской области направил на его организацию 17 млн руб.

Фестиваль Ural Music Night пройдет в ночь с 27 на 28 июня. Объявленными хедлайнерами мероприятия стали бывший лидер рок-группы «Смысловые галлюцинации» Сергей Бобунец и суперфиналистка шоу «Голос. Дети» Арина Точилова, уфимская группа Ay Yola и группа «АК-47». Также фестиваль в этом году дополнит «Ночь танца». На участие в фестивале подано 2,1 тыс. заявок из восьми федеральных округов России и 20 стран.

Ирина Пичурина