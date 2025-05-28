Первые дома нового ЖК на левом берегу в Ростове построят к 2029 году

Федеральный застройщик «Самолет» начал строительство двух многоквартирных домов нового ЖК «Квартал Чехова». Их планируется сдать в 2029 году, сообщают «Ведомости.Юг» со ссылкой на пресс-службу компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Высота двух первых домов — 26 и 18 этажей на 1,4 тыс. квартир. Общая площадь проекта превышает 700 тыс. кв.м. В квартале разместят детские сады на 940 мест, школу, поликлинику, физкультурно-оздоровительный комплекс, центры искусств и культурного развития. На территории построят также отделение полиции и пожарное депо.

Под озеленение дворов жилых домов, территории детского сада и школы выделили более 22 га, а для благоустройства прилегающих к ЖК территорий —почти 30 га. Кроме того, проект будет включать в себя обустройство собственной набережной и пруда.

Строительство комплексного жилого проекта «Донские Легенды» в левобережной части Ростова застройщик планирует завершить к 2042 году.

Мария Хоперская