Учитель из Уфы погибла вместе с семьей в ДТП в Самарской области

Педагог уфимской школы №157 Татьяна Краснова погибла в аварии вместе с племянником и матерью на трассе М-5 в Самарской области. ДТП произошло на 897 км трассы М-5 «Урал» в Сызранском районе днем во вторник, 27 мая. Информацию о гибели педагога подтвердила «Ъ-Волга» заместитель директора школы №157 по учебно-воспитательной работе Альфина Ахульянова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Татьяна Краснова ехала вместе со своей матерью, женщиной 1946 года рождения, в автомобиле Ford Focus под управлением ее племянника, водителя 1994 года рождения. Легковая машина столкнулась с грузовиком Mercedes с полуприцепом.

В результате аварии водитель и оба пассажира машины Ford Focus погибли. Водитель грузовика выжил. Ему оказана разовая медицинская помощь. Причина происшествия устанавливается.

Татьяна Краснова была уважаемым и любимым учителем школы №157. Ее стаж работы составляет 28 лет. В школе объявлен траур.

Георгий Портнов