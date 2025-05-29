Пересечь городскую черту

С приходом тепла для горожан становится актуальным вопрос аренды дома или номера на природе. На площадках-агрегаторах представлены самые разнообразные варианты: от дачных домов и турбаз до пятизвездочных отелей и особняков. Что и за сколько можно арендовать летом в регионе, изучал Артемий Чулков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По данным платформы «Авито», в среднем аренда загородного объекта летом 2025 года в Ленинградской области обойдется в 12,1 тыс. рублей в сутки. При росте цен до 24% количество бронирований объектов загородного отдыха в Ленинградской области на лето увеличилось до 2,4 раза в текущем году по сравнению с предыдущим, отметили в компании.

Аналитики агрегатора «Островок» приводят более скромные цифры: по их подсчетам, спрос на кемпинги, глэмпинги, дома, коттеджи и виллы в Ленобласти за год увеличился на 11%. Среднюю стоимость ночи в таких объектах в летний сезон эксперты оценили в 10 тыс. рублей — на 24% выше, чем прошлым летом.

Полный спектр

Цены на дачные дома этим летом начинаются от 1 тыс. рублей в день при посуточной аренде. За эти деньги можно арендовать небольшую дачу площадью 12 кв. м. в Приозерском районе. Особой роскоши ждать не стоит: в доме одна комната и кухня-прихожая, санузла нет. Согласно условиям в объявлении, при аренде нужно внести залог в размере суточной стоимости — 1 тыс. рублей.

При росте суммы улучшаются и условия: так, за 3,9 тыс. рублей в сутки в Выборгском районе сдается дом площадью 80 кв. м с немаленьким участком — 2,2 га. На территории есть баня, мангaл, настольный теннис, тренажерный зал, гараж и детская площадка. Владелец берет залог в 5 тыс. рублей и не готов принимать шумные компании.

За 5 тыс. рублей в сутки в будние дни и 10 тыс. рублей в сутки в выходные можно арендовать дом площадью 135 кв. м в Приозерском районе. Дача оснащена санузлом и отоплением, есть три двуспальные кровати, телевизор и интернет. Хозяин дома не приветствует курение и шумные мероприятия, а при заезде берет страховой депозит в 15 тыс. рублей.

Для действительно большой компании или состоятельного клиента есть коттеджи, цены на которые начинаются от 7–10 тыс. рублей за сутки и могут доходить до 90 и более тысяч рублей. За 35 тыс. рублей в день сдается двухэтажный коттедж в Ломоносовском районе площадью 450 кв. м с пятью комнатами. Гости получат закрытую территорию, парковку, круглосуточную охрану, банный комплекс с бассейном, русской баней и бильярдным столом, а также два банкетных зала на 60 и 100 гостей.

Арендуя дом на месяц и более, можно рассчитывать на «деревенские» условия примерно за 10–15 тыс. рублей. Например, за 13 тыс. рублей в месяц предлагается деревянная дача площадью 41 кв. м на берегу реки Волхов. За 45 тыс. рублей в месяц сдается дача 100 кв. м в Приозерском районе на участке в 11 соток. Вода из колодца, санузел на улице. Особенных условий нет, владелец берет залог в 20 тыс. рублей.

По цене «трешки» в центре Петербурга — за 100 тыс. рублей в месяц можно снять дом 160 кв. м во Всеволожском районе. Внутри три спальни и два полноценных санузла. Есть терраса, бассейн и летняя беседка.

Далее с увеличением стоимости растет площадь домов и участков, добавляются дополнительные строения и опции: так, за 150 тыс. рублей в месяц предлагается коттедж в том же районе площадью 216 кв. м на участке в 21 сотку. В доме есть отдельный зал для тренировок, подключено спутниковое ТВ, беспроводной интернет, а на территории имеются финский гриль-домик, зона для активного отдыха и гостевая парковка.

Самые дорогие варианты доходят в цене нескольких миллионов рублей в месяц. Так, в Выборгском районе за 2 млн можно арендовать «резиденцию» площадью 1,5 тыс. кв. м на участке в 100 соток. Для обеспеченного клиента есть спа-кoмплекc c тренажерным зaлом, ceмейный pестopaн с дeтским клубом, верeвoчный городок, а также детские и спортивные площадки.

Подвести под базу

Загородные отели чаще всего представляют собой комплекс строений на природе с возможностью аренды номера. Средняя стоимость ночи в таком отеле в Ленобласти, по оценке специалистов платформы для гостиничного бизнеса TravelLine, в летние месяцы текущего года составляет 15–16 тыс. рублей, а средняя длительность бронирования в тот же период — от 2,5 до 3,5 суток.

Аналогично устроены турбазы и глэмпинги, с тем отличием, что в них чаще предлагается вариант аренды отдельного строения. Так, при аналогичной стоимости около 13 тыс. рублей за ночь в отеле в Волховском районе можно снять двухместный номер, а на базе отдыха — домик площадью 25 кв. м.

Цены на проживание летом в загородных отелях, турбазах и глэмпингах начинаются от 1–2 тыс. рублей за ночь в номере или домике с базовыми удобствами. За 1,7 тыс. рублей в сутки, например, предлагается двухместный номер на базе отдыха в Приозерском районе. В номере есть две кровати и интернет. Душ общий.

За большую сумму, например, 8 тыс. рублей в день за гостя в отеле в Ломоносовском районе, предлагается больше опций: кондиционер, душ в номере, вид на лес. В более дорогих отелях и базах отдыха также добавляются доступные на территории активности: мангальные зоны, бассейны, спа, смотровые площадки, игровые зоны.