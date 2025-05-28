Главе СК РФ доложат о мигрантах в Татарстане, совершивших насилие над девушкой

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Татарстану Валерию Липскому доложить о ходе расследования уголовного дела по факту нападения мигрантов на девушку. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

В соцсетях появилась информация, что мигранты в жилом доме напали на девушку и совершили над ней сексуальное насилие. В СУ СК по Татарстану возбудили уголовное дело.

Доклад о расследовании дела будет направлен в центральный аппарат СК РФ.

Диана Соловьёва