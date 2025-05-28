В Ульяновске с 31 мая улица Федерации снова станет пешеходной по выходным

Глава Ульяновска Александр Болдакин подписал распоряжение о временном ограничении проезда автотранспорта по «ресторанному» участку ул. Федерации по субботам и воскресеньям в течение июня. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Николай Титов, Коммерсантъ Фото: Николай Титов, Коммерсантъ

Проезд автомобилей в выходные запретят на участке ул. Федерации от переулка Молочного до пересечения с ул. Можайского. Ограничения будут вводится по субботам с 06.00 (MSK+1) до 22:00 (MSK+1). Для пресечения попыток несанкционированного проезда на время проведения массовых мероприятий на въезде и выезде с пешеходной зоны будут размещаться автомобили спецтехники и специальные инженерные средства.

О культурной программе на пешеходной улице будет сообщено дополнительно.

Андрей Сазонов