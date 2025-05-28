Агрохолдинг «СТЕПЬ» присоединился к федеральной программе «Профессионалитет»

В Краснодарском крае появится новый образовательно-производственный кластер для подготовки рабочих кадров в рамках федерального проекта «Профессионалитет».

Фото: Пресс-служба Агрохолдинга «СТЕПЬ»

Кластер «АгроГрад» начнет работу в следующем году, в него войдут 11 профессиональных образовательных учреждений Кубани. Партнером кластера выступил Агрохолдинг «СТЕПЬ».

«Профессионалитет» — это федеральный проект Минпросвещения РФ, направленный на перезагрузку системы среднего профобразования для подготовки квалифицированных и современных рабочих кадров. Ключевой особенностью проекта является тесное взаимодействии образовательных организаций и предприятий-работодателей. Они совместно модернизируют образовательную программу, в том числе, практикум, формируют управленческую структуру и педагогический состав.

Агрохолдинг «СТЕПЬ» поддержал реализацию федеральной программы на Кубани совместно с другими ведущими сельскохозяйственными компаниями, такими как «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачёва, например. Студенты смогут получить не только теоретические знания, но и практические навыки, которые особенно ценятся работодателями и необходимы для успешной работы в современных агропромышленных предприятиях.

На базе нового образовательного кластера «АгроГрад» будут готовить специалистов по ремонту автомобилей и сельхозтехники, мастеров сельскохозяйственного производства и сварщиков. Прямое взаимодействие с будущим работодателем позволит студентам получить востребованную профессию, даст возможность участвовать в реальных проектах и строить четкие перспективы по будущему трудоустройству.

Специалисты «СТЕПИ» активно участвуют в профориентации и подготовке кадров для АПК России. Только в этом учебном году компания реализовала 11 проектов и более 40 мероприятий, которые охватили сотни тысяч школьников и студентов по всей России в офлайн и онлайн-пространстве. Также компания регулярно увеличивает стажировочные программы и модернизирует или строит новые кампусы для студентов.

Генеральный директор Агрохолдинга «СТЕПЬ» Андрей Недужко: «Мы видим, как современные технологии трансформируют аграрный сектор, и понимаем: без свежих идей и инновационных подходов нам не обойтись. Наша компания готова вкладывать ресурсы в развитие молодых кадров – от стажировок и обучения до создания комфортных условий работы».