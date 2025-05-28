«Алроса» передала Azimut Hotels санаторий на Кубани

Оздоровительный комплекс «Прометей», расположенный в селе Небуг Краснодарского края и ранее принадлежавший алмазодобывающей компании «Алроса», перешел в собственность группы Azimut Hotels, управлявшей объектом с 2018 года. По информации из ЕГРЮЛ, приведенной в публикации «Ъ», в конце апреля 2025 года подконтрольное бизнесмену Александру Клячину ООО «Капитал Хотелс Рус» получило 100% долей в ООО «Оздоровительный комплекс "Прометей"».

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Рыночная стоимость санатория, по данным «Ъ», оценивается примерно в 2 млрд руб. На балансе компании числятся два объекта недвижимости. «Прометей» был построен в 1980-х годах, его площадь составляет 11,3 га, номерной фонд комплекса насчитывает 263 номера категории «две-три звезды».

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «ОК "Прометей"» зарегистрировано в Туапсинском районе в 2018 году, основной профиль — деятельность гостиниц и прочих мест временного проживания. По итогам 2024 года предприятие отчиталось о чистой прибыли в размере 42,8 млн руб. Генеральным директором компании является Екатерина Соколик, бенефициаром значится Александр Клячин.

ООО «Капитал Хотелс Рус», также подконтрольное господину Клячину, зарегистрировано в Москве в 2022 году и занимается консультированием в сфере коммерческой деятельности и управления. Руководит компанией Максим Бродовский. По итогам прошлого года она зафиксировала убыток в 213,1 млн руб.

Сеть Azimut Hotels, основанная в 2006 году, управляет 70 объектами размещения, включая отели и санатории, общей вместимостью более 12 тыс. номеров.